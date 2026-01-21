Luoghi e misteri di Bologna e della Romagna al Circolo Aurora l' incontro con gli autori Poggi e Cannistrà

Da forlitoday.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 25 gennaio al Circolo Aurora di Palazzo Albicini si terrà la presentazione del libro

Domenica 25 gennaio, al Circolo Aurora in Palazzo Albicini, viene presentato il libro "Luoghi e misteri di Bologna e della Romagna" (Minerva edizioni) scritto a quattro mani da Luciano Poggi e Claudio Cannistrà. Poggi, giornalista cesenate di lungo corso, è conosciuto grazie alle molteplici.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

"Luoghi e misteri di Bologna e della Romagna", a tu per tu con gli autori Poggi e CannistràVieni a scoprire i segreti e i misteri di Bologna e della Romagna in compagnia degli autori Poggi e Cannistrà.

"Scrittori in Circolo": incontri con gli autori nelle biblioteche aretine“Scrittori in Circolo” è un ciclo di incontri letterari promosso dalla Rete Documentaria Aretina e le biblioteche dei 11 Comuni della provincia di Arezzo, in collaborazione con i circoli di lettura locali e la libreria Feltrinelli.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Forlì, al Circolo Aurora la presentazione del libro Luoghi e misteri di Bologna e della Romagna; L'isolotto di Es Vedrà di fronte a Formentera: i misteri, i racconti sugli avvistamenti di ufo e le leggende di uno dei luoghi più magnetici ed enigmatici al mondo; Agatha Christie 50 anni dopo: viaggio tra i luoghi che hanno ispirato i suoi romanzi; Zanardi fu ferito. Storia e misteri di un murale di Andrea Pazienza.

Sardegna: a Palau i luoghi dell’energia cosmica/ Boschi, chiese e sentieri tra misteri e realtàA Freedom su Rete 4 l'approfondimento su Palau: il viaggio tra i luoghi dell'energia cosmica in Sardegna, tra miti, leggende e realtà Tornerà questa sera in diretta nella prima serata di Rete 4 il ... ilsussidiario.net

Luoghi e misteri della Romagna e di BolognaDomani alle 18.30, nella Sala Rubino di Giochi del Titano a San Marino, torna Mementi, mercoledì d’autore con un appuntamento che promette fascino e suggestione. Protagonisti saranno gli autori ... ilrestodelcarlino.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.