L’Università per la pace | ciclo di lezioni aperte alla città

L’Università di Messina organizza un ciclo di lezioni aperte alla cittadinanza intitolato “L’Università per la pace”. Promosso dal Corso di studi in Lingue, letterature straniere e tecniche della mediazione linguistica, l’iniziativa offre l’opportunità di approfondire temi legati alla pace e alla comunicazione interculturale. Le lezioni sono rivolte a tutti coloro interessati a conoscere aspetti legati alla convivenza e alla cooperazione tra le diverse culture.

Il Corso di studi in Lingue, letterature straniere e tecniche della mediazione linguistica dell'Università di Messina promuove il ciclo di lezioni, aperte alla cittadinanza, sul tema: "L'Università per la pace". "In questo tempo – afferma il coordinatore del CdS, prof. Marco Scarpa – in cui si diffondono logiche di guerra, noi vogliamo essere artigiani della pace, tessitori di speranza. E il nostro artigianato è la cultura, la ricerca, la riflessione, la didattica. Con queste lezioni vogliamo condividere il nostro lavoro con la città. Perciò affronteremo, dal punto di vista della pace, temi legati ai nostri ambiti di ricerca".

