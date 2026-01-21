L' Unicusano Avellino Basket fa ' saltare' la capolista

L'Unicusano Avellino Basket ha affrontato la capolista Pesaro con determinazione. La squadra ha messo in campo un gioco di squadra solido, cercando di superare le sfide del match. Nonostante la differenza di classifica, gli irpini hanno dimostrato impegno e compattezza in un incontro che ha evidenziato il loro spirito competitivo.

Contro la capolista Pesaro, l'Unicusano Avellino Basket ha giocato una partita gagliarda, cercando di sopperire con il gioco di insieme alle difficoltà del momento. Il successo, meritato, per 93-73 permette di alla squadra di coach Di Carlo di sorridere ed arrivare al meglio al match di domenica.

