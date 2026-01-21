lunga vita agli alberi mancuso e storti raccontano la meraviglia della natura

Uno spettacolo teatrale che vuole svelare i misteri del mondo vegetale, attraverso un viaggio appassionante e sorprendente. E’ quanto Giovanni Storti e Stefano Mancuso metteranno in scena mercoledì 28 gennaio, alle 21, al Teatro Alfieri con "Lunga vita agli alberi" per la regia di Arturo Brachetti. "Lunga vita agli alberi" non è solo un’esperienza teatrale, ma alternando comicità e momenti di riflessione, vuole sensibilizzare il pubblico sulla cruciale importanza del mondo vegetale per la vita sulla Terra, dimostrando come arte e scienza possano dialogare per generare consapevolezza e ispirare il cambiamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

