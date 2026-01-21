‘L’ultimo turno’ in Consiglio regionale Lazio film racconta lavoro infermieri

Il film 'L'ultimo turno', proiettato oggi al Consiglio regionale del Lazio, affronta il tema del lavoro degli infermieri. Alla presenza di figure istituzionali come il presidente della Regione Francesco Rocca e il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma, l’evento ha voluto evidenziare l’importanza del ruolo sanitario e le sfide quotidiane del settore. La proiezione si inserisce in un contesto di approfondimento sui temi di salute e assistenza pubblica.

(Adnkronos) – Oggi al Consiglio regionale del Lazio è stato proiettato il film 'L'ultimo turno', alla presenza del presidente della Regione Francesco Rocca, del presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma e di numerosi consiglieri regionali. L'iniziativa ha offerto l'occasione per un confronto sulla professione infermieristica e sulle sue sfide quotidiane. "Abbiamo voluto questo evento – ha dichiarato Maurizio Zega, presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Roma e coordinatore degli Ordini provinciali del Lazio – perché il film illustra come meglio non si poteva la vita professionale degli infermieri".

