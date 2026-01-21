L' ultimo saluto a Valentino | a Roma la camera ardente per rendere omaggio al genio della moda

A Roma, si apre la camera ardente dedicata a Valentino Garavani, presso piazza Mignanelli, per permettere al pubblico di rendere omaggio al noto stilista. L’evento rappresenta un’occasione per ricordare il contributo di Valentino al mondo della moda e la sua influenza internazionale. La cerimonia si svolge in un’atmosfera di rispetto e raccoglimento, sottolineando il ruolo di Valentino come figura fondamentale nel panorama fashion mondiale.

Con l’arrivo del feretro di Valentino Garavan i in piazza Mignanelli, Roma rende omaggio a uno dei più grandi protagonisti della moda internazionale. La bandiera tricolore è stata abbassata a mezz’asta, mentre la storica boutique in piazza di Spagna si presenta con le vetrine velate di nero. In bianco, una frase che riassume la visione dello stilista: " I love beauty, it’s not my fault ". Alessandro Onorato: "Perdiamo un talento unico". Tra le prime visite istituzionali, quella di Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda. " Il nostro Paese perde un talento irripetibile – ha dichiarato –. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

