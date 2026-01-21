Luis Enrique, allenatore del Psg, ha espresso la sua delusione dopo la sconfitta per 2-1 contro lo Sporting in Champions League. Nonostante le numerose occasioni create, i tre gol annullati e una prestazione dominante, l’esito finale ha lasciato spazio alla frustrazione. Le parole di Enrique riflettono le difficoltà vissute dalla squadra in una partita giocata con impegno e determinazione.

Una partita in gran parte a senso unico, con occasioni a palate, ma sprecate, tre gol annullati e un dominio nel gioco certificato anche dal possesso schiacciante. Ma alla fine il Psg è stato comunque punito dallo Sporting, pragmatico e spietato, in rete con due dei tre tiri in porta. Frustrante per i campioni d'Europa, battuti 2-1, e soprattutto per l'allenatore Luis Enrique che ha sintetizzato così lo scenario: “Il calcio è uno sport di m.”. Insomma, ha pochi dubbi Lucho: “E' stata la nostra miglior partita in trasferta – ha commentato il tecnico davanti ai microfoni di Canal+ -, sono molto fiero dei miei giocatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Luis Enrique e la frustrazione per il ko con lo Sporting: "Il calcio è uno sport di mer..."

Leggi anche: Luis Enrique allena il PSG con uno schermo gigante in campo: l’ultima trovata dell’allenatore

Luis Enrique: «Il calcio a 10? Può essere interessante vedere pochi giocatori in un campo grande»L'idea di ridurre il numero di giocatori in campo a dieci sta riemergendo nel calcio internazionale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Il dilemma Luis Enrique: tra la corte della Premier League e il legame con club e tifosi, perché può lasciare il PSG e perché può rimanere; Luis Enrique e la rivoluzione del cartellino arancione: il calcio guarda al rugby; Luis Enrique al giornalista: Non sa, non risponde. Poi si alza e se ne va: Buonanotte; Luis Enrique difende Diaz dopo il rigore sbagliato surreale in finale di Coppa d’Africa.

Luis Enrique e la frustrazione per il ko con lo Sporting: Il calcio è uno sport di mer...L'allenatore del Psg reagisce così al 2-1 subito in Champions dai portoghesi, nonostante le tante occasioni sprecate, i tre gol annullati e una gara dominata ... msn.com

Luis Enrique furioso dopo la sconfitta del PSG a Lisbona: Calcio di m**daIl PSG ha prodotto una prestazione che, sulla carta, avrebbe dovuto garantire una vittoria agevole. La beffa arriva con il gol di Luis Suarez ... derbyderbyderby.it

Chivu: "Mettere qualcuno al posto di Luis Henrique Abbiamo messo Diouf. Ho pensato al 4-3-3 ma mi mancava forza in attacco. Hanno fatto più fatica con Pio, ce la siamo giocata con 3 attaccanti. Forse a destra siamo mancati un po' a livello di azioni indi - facebook.com facebook

Bergomi: "Nessuno sottolinea abbastanza l'assenza di Dumfries, uno che fa 6-7 gol in stagione. Luis Henrique prova a fare il suo, fa anche qualche volata ma la giocata che determina la fa sempre con timidezza. L'Inter a destra fa grande fatica, attacca pratica x.com