Luis Enrique e la frustrazione per il ko con lo Sporting | Il calcio è uno sport di mer

Luis Enrique, allenatore del Psg, ha espresso la sua delusione dopo la sconfitta per 2-1 contro lo Sporting in Champions League. Nonostante le numerose occasioni create, i tre gol annullati e una prestazione dominante, l’esito finale ha lasciato spazio alla frustrazione. Le parole di Enrique riflettono le difficoltà vissute dalla squadra in una partita giocata con impegno e determinazione.

Una partita in gran parte a senso unico, con occasioni a palate, ma sprecate, tre gol annullati e un dominio nel gioco certificato anche dal possesso schiacciante. Ma alla fine il Psg è stato comunque punito dallo Sporting, pragmatico e spietato, in rete con due dei tre tiri in porta. Frustrante per i campioni d'Europa, battuti 2-1, e soprattutto per l'allenatore Luis Enrique che ha sintetizzato così lo scenario: “Il calcio è uno sport di m.”.  Insomma, ha pochi dubbi Lucho: “E' stata la nostra miglior partita in trasferta – ha commentato il tecnico davanti ai microfoni di Canal+ -, sono molto fiero dei miei giocatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

