Lui così per tutto il funerale Stefano De Martino quel gesto che non è passato inosservato

Durante il funerale di Enrico De Martino a Torre del Greco, Stefano De Martino ha mostrato un gesto che ha attirato l’attenzione di tutti, senza esagerazioni o enfasi. Un momento di empatia e rispetto nel silenzio di un giorno tanto difficile, che ha sottolineato l’importanza dei gesti semplici in occasioni di dolore. Un’immagine che rimarrà impressa, riflettendo la delicatezza di un momento così intimo.

Il dolore è arrivato in silenzio, come spesso accade nelle storie familiari più intime, e si è manifestato ieri a Torre del Greco nel giorno dell’ ultimo saluto a Enrico De Martino. Il padre di Stefano De Martino si è spento a 61 anni dopo una malattia che negli ultimi mesi lo aveva progressivamente debilitato, lasciando un vuoto profondo in una famiglia che per tutta la vita ha rappresentato il suo punto fermo. I funerali si sono svolti nella Chiesa di San Michele, sulla collina di San Alfonso, un luogo carico di memoria e simboli. È la stessa chiesa in cui Enrico e Maria Rosaria si erano sposati anni fa, come se il cerchio di una vita condivisa si fosse chiuso lì dove tutto era cominciato.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

