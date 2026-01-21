L’Unione Europea ha annunciato importanti investimenti in Groenlandia, segnando una nuova fase nella strategia sull’Artico. La posizione dell’Ue privilegia il dialogo e le soluzioni pacifiche, pur mantenendo la disponibilità a intervenire con decisione se richiesto. Questa iniziativa riflette l’importanza crescente della regione e l’impegno dell’Europa a promuovere stabilità e sostenibilità in un contesto di cambiamenti climatici e interessi geopolitici.

«L'Europa preferisce il dialogo e le soluzioni, ma siamo pienamente preparati ad agire, se necessario, con unità, urgenza e determinazione. Al di là di questo, abbiamo bisogno di un nostro approccio strategico. Il pacchetto europeo per la sicurezza artica Questo è il motivo per cui stiamo lavorando su un pacchetto a sostegno della sicurezza artica. Un primo pilastro sarà un massiccio aumento degli investimenti europei in Groenlandia, in particolare per sostenere l’economia e le infrastrutture locali». Spesa per la difesa e attrezzature per l’Artico Lo ha detto Ursula von der Leyen all’Eurocamera aggiungendo: «dovremmo utilizzare l’aumento della spesa per la difesa per acquistare attrezzature adatte all’Artico». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L’Ue annuncia massicci investimenti in Groenlandia: la nuova strategia sull’Artico

L'Ue annuncia massicci investimenti in Groenlandia: la nuova strategia sull'Artico

