Lucca non è convinto di trasferirsi al Nottingham Forest Schira

Lucca, attualmente al Pisa, sta valutando l'offerta di trasferimento al Nottingham Forest. Tuttavia, non si sente ancora completamente convinto di questa scelta. Nel frattempo, Gilardino sta lavorando per riportarlo in prestito al Pisa, con un accordo di sei mesi. La decisione finale dipenderà dalle valutazioni del giocatore e delle parti coinvolte.

Lucca non è convinto di trasferirsi al Nottingham Forest. Gilardino punta a riportarlo al Pisa con un prestito di sei mesi. Lucca non è convinto di andare al Nottingham Forest. Nico Schira, esperto di calciomercato, ha raccontato sul suo canale YouTube: “ Lucca non è convinto di andare al Nottingham Forest. Ve l’avevo già anticipato ieri, ve lo ribadisco oggi: qual è la novità? La novità è che nel pomeriggio c’è stata una telefonata da parte di un grande attaccante, campione del mondo, autore di 188 gol in Serie A: Alberto Gilardino, oggi allenatore del Pisa. Gilardino, dopo Durosimni, vuole un altro attaccante importante: punta su Lucca e sta lavorando al clamoroso ritorno del giocatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

