L’orgoglio basco sbarca a Bergamo | in 1.500 da Bilbao nel segno della quercia e della passione

L’arrivo dell’orgoglio basco a Bergamo segna un momento speciale, con 1.500 persone provenienti da Bilbao. La passione e il simbolo della quercia rappresentano un legame autentico tra le due culture. Un evento che unisce tradizione e convivialità, offrendo un’opportunità di incontro e scambio tra le comunità, senza eccessi né spettacolarizzazioni. Un’occasione per scoprire un patrimonio condiviso e rafforzare i legami tra le regioni.

Bergamo. Come se fosse un sogno. Sì, potevano desiderare le grandi città, le trasferte a Londra o a Monaco. I templi del calcio. E invece no: uno dei grandi sogni della tifoseria dell’Athletic Club era proprio Bergamo, l’Atalanta. Lo sapevamo già, ma questo lo conferma ulteriormente: non è una squadra come tutte le altre. E i loro supporter lo dimostrano una volta di più. I dati ufficiali parlano di 1.500 persone attese da Bilbao in città e allo stadio. Il settore ospiti è ampiamente sold out, con tutti i 1.300 biglietti disponibili andati esauriti ben presto, ma ci saranno anche un altro paio di centinaia di baschi in tribuna — e può anche darsi che ci sia qualcuno che scelga di vedere la partita in un bar in città dopo essersi goduto il viaggio insieme al proprio gruppo di amici.🔗 Leggi su Bergamonews.it

L’orgoglio basco sbarca a Bergamo: in 1.500 da Bilbao, nel segno della quercia e della passioneLa serata di martedì trascorsa nei pub, poi in mattinata l'appuntamento al parco Goisis: verrà piantato un seme di quercia, come da tradizione in ogni trasferta. E seguirà l'amichevole dei tifosi cont ... bergamonews.it

