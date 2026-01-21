L’ordine mondiale è finito inizia una realtà brutale Ecco cosa dobbiamo fare | il discorso del premier canadese Carney a Davos

Il discorso del primo ministro canadese Mark Carney a Davos evidenzia un cambiamento nelle dinamiche globali, sottolineando la necessità di alleanze per affrontare le sfide derivanti da un nuovo ordine mondiale. In questa analisi, si esaminano le sue parole e i temi principali, offrendo una panoramica chiara e obiettiva di un momento di transizione internazionale che richiede attenzione e cooperazione.

Riportiamo integralmente il discorso del primo ministro canadese Mark Carney a Davos – che si è guadagnato la standing ovation della platea – in cui ha sollecitato ad allearsi contro “l’aggressività delle superpotenze”. È un piacere – e un dovere – essere con voi in questo momento di svolta per il Canada e per il mondo. Oggi parlerò della rottura dell’ordine mondiale, della fine di una bella storia e dell’inizio di una realtà brutale in cui la geopolitica tra le grandi potenze non è soggetta ad alcun vincolo. Ma vi propongo anche un’altra tesi: che altri Paesi, in particolare le potenze di medio livello come il Canada, non sono impotenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

