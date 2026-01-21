Londra ridà le Chagos a Mauritius e fa innervosire gli americani

Il Regno Unito ha deciso di restituire le isole Chagos a Mauritius, mantenendo però il diritto di affittarle per basi militari. Questa scelta ha suscitato reazioni da parte degli Stati Uniti, evidenziando tensioni diplomatiche legate a questioni di sovranità e sicurezza. La questione si inserisce in un quadro più ampio di dispute territoriali e interessi strategici che coinvolgono diverse nazioni, con ripercussioni sulle relazioni internazionali.

Il Regno Unito pagherà un affitto per le isole con le basi. Scontento da Washington. La spirale di tensioni scatenata dal dossier Groenlandia si è estesa anche alle isole Chagos, dando vita a un botta e risposta tra la Casa Bianca e Downing Street. Il presidente americano, Donald Trump, ha infatti criticato duramente l'accordo siglato dal Regno Unito per trasferire la sovranità dell'arcipelago dell'Oceano Indiano, inclusa la base militare americana di Diego Garcia, alle Mauritius. Anzi, la decisione di Londra, definita come un atto di «grande stupidità» e «debolezza», è uno dei motivi per cui vuole assumere il controllo della Groenlandia.

