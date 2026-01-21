L' omicidio e l' orrore su Federica Ammazzata con 23 coltellate lei si difendeva poi l' ha bruciata

Federica Torzullo è stata vittima di un tragico episodio: uccisa con 23 coltellate dal marito, che poi ha tentato di nascondere il corpo bruciandolo. La vicenda ha destato sconcerto per la violenza e la tragica fine della donna, che ha cercato di difendersi in un momento di grande esasperazione. Un caso che solleva interrogativi sulla tutela delle vittime di violenza domestica e sulla prevenzione di simili tragedie.

Ventitré coltellate. Poi viene fatta a pezzi e data alle fiamme. Federica Torzullo ha cercato disperatamente di difendersi dalla furia omicida del marito. Lo confermano quattro tagli sulle mani, oltre ai 19 inferti al collo e al volto. L'autopsia sul cadavere della 41enne di Anguillara Sabazia racconta di un delitto compiuto con ferocia inaudita tanto da aggravare ancora di più la posizione dell'indagato. Da ieri la Procura di Civitavecchia, oltre all'occultamento di cadavere, gli contesta il nuovo reato di femminicidio, ovvero un omicidio volontario commesso «per motivi di odio, discriminazione di genere o per reprimere la libertà, i diritti della persona offesa o la sua personalità, come il rifiuto di una relazione».

