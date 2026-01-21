Lombardo Ai Festival | Agenti Ai già nella quotidianità di imprese e persone

Gli agenti di intelligenza artificiale sono diventati parte integrante delle attività quotidiane di imprese e individui. La loro presenza si manifesta sia nei processi aziendali che nelle esperienze personali, contribuendo a ottimizzare tempi e risorse. Questa evoluzione riflette un’integrazione crescente dell’AI nel nostro modo di lavorare e vivere, evidenziando l’importanza di comprenderne le potenzialità e le implicazioni nel contesto attuale.

(Adnkronos) – "Gli agenti di intelligenza artificiale sono ormai entrati nella quotidianità dei modelli di business e anche nella vita delle persone. Sicuramente il mondo delle agenzie di digital marketing è tra i più coinvolti, ma anche il manifatturiero e la sanità. Oggi sono pochissimi i settori che non sono toccati dall'intelligenza artificiale". Così Cosmano Lombardo, ceo di Search On media group e ideatore dell'Ai Festival, intervenendo oggi alla giornata di apertura della terza edizione del Festival internazionale sull'intelligenza artificiale, organizzato da Wmf-We make future e in programma fino al 22 gennaio all'università Bocconi di Milano.

