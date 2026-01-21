Dal 22 al 24 gennaio, al Centro Congressi Mantovani Furioli di Rho, si svolge la quindicesima edizione di Olio Officina Festival. Evento dedicato all’olio e ai condimenti, rappresenta un’occasione di confronto e approfondimento per professionisti e appassionati del settore. Un appuntamento importante per conoscere le novità, le tecniche e le tradizioni che caratterizzano il mondo dell’olio di qualità in Europa.

Dal 22 al 24 gennaio, al Centro Congressi Mantovani Furioli di Rho, va in scena la quindicesima edizione di Olio Officina Festival, l’unico think tank europeo interamente dedicato all’olio e ai condimenti. Un appuntamento che, anno dopo anno, si è imposto come spazio di riflessione critica e culturale su un prodotto centrale nella nostra alimentazione, ma ancora prigioniero di un racconto povero, normativamente ingessato, spesso fuorviante. Il tema del 2026 è una parola che suona come una promessa e una provocazione: sensoriale. Perché l’olio extravergine di oliva è prima di tutto esperienza dei sensi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Leggi anche: Prim.Olio: l’olio extravergine d’oliva protagonista nella rassegna a Bagno a Ripoli

Argomenti discussi: In poche parole | L’olio senza voce; Ave Piastra che sei in Municipio, e ci regali l’olio; Olivicoltura italiana, la visione Unapol tra qualità e futuro; Brindisi, l'agricoltura in crisi: carciofi e olio in caduta libera. Coldiretti: Non si riescono più a coprire i costi di produzione.

