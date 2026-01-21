Lo stralunato tragico Board of peace di Gaza

Il conflitto a Gaza continua a causare sofferenze e distruzioni, spesso trascurate dai media che si concentrano su altre tematiche. Mentre l’attenzione internazionale si sposta su questioni come la Groenlandia, la situazione nel territorio palestinese rimane critica. La crisi umanitaria si sviluppa in modo continuo e silenzioso, richiedendo un’analisi attenta e obiettiva per comprendere le reali dimensioni e le implicazioni di questo conflitto.

Mentre il punto focale dei media è fisso sulla Groenlandia, il genocidio dei palestinesi prosegue, lento ma inesorabile. Ogni giorno si registrano vittime, di stenti, di malattie e a causa dell’assideramento, che reclama vite bambine. E quasi ogni giorno l’IDF uccide: ieri altre cinque morti, di cui due bambini, che si aggiungono ai 460 uccisi dopo il cosiddetto cessate il fuoco (circa cento bambini). Né si vede luce all’orizzonte, stante che i proclami sul Board of Peace a trazione trumpiana, che si sta componendo di personaggi vari e variegati, tra cui il catto-satanista Tony Blair, che evidentemente ha forzato il blocco dei Paesi arabi (che non lo volevano a causa del suo ruolo nell’invasione irachena), e forse persino il premier israeliano, invitato a farne parte per sedarne il furore causato dalla cooptazione di Turchia e Qatar, che vede come rivali regionali. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Lo stralunato, tragico, Board of peace di Gaza Trump lavora al Board of Peace per Gaza. Dubbi di Netanyahu. E The Donald lo invita a entrareTrump sta collaborando con il Board of Peace per Gaza, suscitando dubbi di Netanyahu. Netanyahu punta il dito contro gli Usa: “Board of peace per Gaza è ostile a Israele”. Trump lo invita nel comitatoIl primo ministro israeliano Netanyahu critica gli Stati Uniti per la composizione del

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.