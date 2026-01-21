È stato ritrovato Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni scomparso da San Giovanni Lupatoto il 12 gennaio. La notizia giunge dopo giorni di preoccupazione e ricerche. Ora si attende di conoscere le condizioni e ulteriori dettagli sulla vicenda.

È stato ritrovato Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni scomparso da San Giovanni Lupatoto il 12 gennaio scorso. L’adolescente è stato rintracciato a Milano e in queste ore la madre è in viaggio per riportarlo a casa. Il Comune di San Giovanni Lupatoto ha confermato il ritrovamento e ha espresso grande soddisfazione per l’esito positivo della vicenda, sottolineando l’impegno profuso in questi giorni per localizzare il ragazzo. L’assessora alla Comunicazione, Debora Lerin, ha dichiarato che tutta la comunità è felice: «Siamo molto soddisfatti del lavoro delle autorità e di essere stati utili nel ritrovamento di un bambino. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Lo abbiamo trovato”. Diego Baroni scomparso da giorni, l’annuncio è appena arrivato

Leggi anche: “Lo abbiamo trovato così”. Federico scomparso da 3 giorni, l’annuncio shock è appena arrivato

Leggi anche: “Lo abbiamo trovato così”. Francesco era scomparso da ore, è arrivato il drammatico annuncio

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Diego, scomparso a 14 anni. Il suo paese scende in piazza. È stato plagiato sui social; Foresti: Tifosi, venite allo stadio. E Panico si presenta alla città; Cose che succedono a Brooklyn | La trasferta americana di Cesare Battisti; Diego Baroni: 3 video prima del vuoto.

AUTO STORICHE NASCOSTE: TAXI INGLESE, LANCIA, FIAT... ECCO COSA ABBIAMO TROVATO QUESTA VOLTA E proprio vero: sono le vecchie auto a "trovarci"... Anche questa volta, infatti, ci imbattiamo quasi per caso in un luogo dimenticato: un vecchio - facebook.com facebook