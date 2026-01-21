Lo abbiamo trovato Diego Baroni scomparso da giorni l’annuncio è appena arrivato

È stato ritrovato Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni scomparso da San Giovanni Lupatoto il 12 gennaio. La notizia giunge dopo giorni di preoccupazione e ricerche. Ora si attende di conoscere le condizioni e ulteriori dettagli sulla vicenda.

È stato ritrovato Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni scomparso da San Giovanni Lupatoto il 12 gennaio scorso. L'adolescente è stato rintracciato a Milano e in queste ore la madre è in viaggio per riportarlo a casa. Il Comune di San Giovanni Lupatoto ha confermato il ritrovamento e ha espresso grande soddisfazione per l'esito positivo della vicenda, sottolineando l'impegno profuso in questi giorni per localizzare il ragazzo. L'assessora alla Comunicazione, Debora Lerin, ha dichiarato che tutta la comunità è felice: «Siamo molto soddisfatti del lavoro delle autorità e di essere stati utili nel ritrovamento di un bambino.

