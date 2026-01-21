Livorno decine di intossicati dopo il pranzo di pesce di un torneo di scacchi | indaga l'Asl

A Livorno, diverse persone hanno riportato malori dopo aver consumato pesce durante un torneo di scacchi. Tra i soggetti interessati ci sono anche una bambina e un 16enne. L’Asl ha avviato le indagini necessarie per chiarire le cause dell’intossicazione e garantire la sicurezza alimentare nell’area.

Mangiano pesce in pausa pranzo, poi in ufficio hanno attacchi di diarrea e vomito: gruppo di colleghi intossicatiUn gruppo di colleghi di Genova ha accusato forti malori dopo aver consumato un pranzo d'asporto a base di pesce e verdure.

Mangiano pesce in pausa pranzo, poi in ufficio hanno attacchi di diarrea e vomito: 15 colleghi intossicatiUn gruppo di 15 dipendenti di un ufficio di Genova ha manifestato sintomi di intossicazione dopo aver consumato un pranzo di pesce e verdure da un locale di via Cesarea.

