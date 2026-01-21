LIVE Ziraat Bankkart Ankara-Trento 1-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | Itas avanti nel secondo set 8-11

Segui in tempo reale la partita di volley tra Ziraat Bankkart Ankara e Trento, valida per la Champions League 2026. La sfida si sta svolgendo con equilibrio, con momenti di tensione e scambi intensi. Aggiornamenti costanti ti permetteranno di conoscere il punteggio e le azioni più significative, offrendo un quadro chiaro e obiettivo dell'andamento del match. Resta sintonizzato per tutte le novità sulla partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-13 Diagonale stretta di Abdel Aziz da zona 2. Se Trento non inizia a ricevere, la partita durerà pochissimo 14-13 Vincente Abdel Aziz da zona 2 13-13 Mano out Michieletto da zona 4 13-12 La slash di Abdel Aziz 12-12 Ace Fornal 11-12 Pallonetto di Fornal da zona 4 10-12 Errore al servizio Ziraat 10-11 Magia di Fornal, tocco vincente dopo una bella difesa dello Ziraat 9-11 Errore al servizio Trento 8-11 Mano out Faure da zona 2 8-10 Out Ramon da zona 4 7-10 Errore al servizio Trento 6-10 Diagonale di Ramon da zona 4 6-9 Parallela di Clevenot da zona 4 5-9 Murooooooooooooooooooo Flaviooooooooooooooooooo 5-8 Pallonetto di Ramon da zona 4 5-7 Errore al servizio Ziraat 5-6 Mano out Abdel Aziz da zona 2 4-6 Out Abdel Aziz da zona 2 4-5 Primo tempo Torwie 4-4 Pallonetto vincnete di Abdel Aziz, poco attenta Trento in difesa 3-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Faureeeeeeeeeeeeeeeeeee 3-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Faureeeeeeeeeeeeeee 3-2 Primo tempo Torwie 3-1 Muro Abdel Aziz 2-1 Mano out Fornal da zona 4 1-1 Primo tempo Flavio 25-15 Errore al servizio Trento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ziraat Bankkart Ankara-Trento 1-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: Itas avanti nel secondo set, 8-11 LIVE Ziraat Bankkart Ankara-Trento, Champions League volley 2026 in DIRETTA: trasferta complicata in TurchiaBenvenuti alla diretta della partita tra Ziraat Bankkart Ankara e Trento, valida per la terza giornata della Champions League di volley maschile 2025-2026. Leggi anche: Ziraat Bankkart Ankara-Trento oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: LIVE Ziraat Bankkart Ankara-Trento, Champions League volley 2026 in DIRETTA: trasferta complicata in Turchia; Ziraat Bank Ankara - Itas Trentino in Diretta Streaming | DAZN IT; Champions League maschile, la 3^ giornata su Sky; Ziraat Bankkart Ankara-Trento oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Ziraat Bankkart Ankara-Trento, Champions League volley 2026 in DIRETTA: trasferta complicata in TurchiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la terza giornata di Champions League di volley ... oasport.it Champions League maschile, 3^ giornata: le italiane live su SkyTerzo turno della fase a gironi della Champions League maschile, tutte e tre le italiane giocano mercoledì. Alle 18 aprono i campioni d'Italia di Trento impegnati ad Ankara. Alle 20.30 Civitanova è ... sport.sky.it SCONTRO AL VERTICE IN TURCHIA! 2026 CEV Champions League, Finale TVF Ziraat Volleyball Hall, Ankara (Turchia) 18.00 ZIRAAT BANKKART ANKARA TRENTINO ITAS Sky Sport DAZN Radio Dolomiti - Trento @trentinovolley # - facebook.com facebook | GUIDA ALLA PARTITA Tutto quello che c'è da sapere su Ziraat Bankkart Ankara-Trentino Itas, 3° turno della Pool A di Champions League, in programma mercoledì (ore 18 - live Sky Sport Arena, DAZN, Radio Dolomiti) # CLVolleyM # #trentinone x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.