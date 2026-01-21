LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce Eurolega basket 2026 in DIRETTA | gli emiliani sfidano la terza in classifica

Benvenuti alla diretta live della partita tra Virtus Bologna e Fenerbahçe, valida per l’Eurolega 2025-2026. Seguiremo in tempo reale l’incontro tra le due squadre, con aggiornamenti costanti sulla progressione del match. Restate con noi per tutte le novità e i risultati di questa sfida importante della stagione regolare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida rovente e cruciale della Regular Season Eurolega 2025-2026 tra VIRTUS OLIDATA BOLOGNA e Fenerbahce Kolej Beko. Gli emiliani vogliono conquistare quella che sarebbe un’impresa ai danni dei terribili ragazzi di coach Šar?nas Jasikevi?ius che li lancerebbe verso un posto all’interno dei provvisori play-in, visto che i cugini dell’Olimpia Milano sono altresì a 11 vittorie e 11 sconfitte dopo la sconfitta suicidaria in casa contro la Stella Rossa, che è quindi a 12 vittorie e 10 sconfitte e occupa la decima piazza provvisoria con lo stesso record dello Zalgiris Kaunas. 🔗 Leggi su Oasport.it

VIRTUS BOLOGNA: LE ULTIME Ancora tre assenze, ma c'è Edwards. Dusko Ivanovic: «Probabilmente la partita più tosta in questo momento: il Fenerbahce è una grande squadra, gioca bene e specialmente ora, con l’aggiunta di De Colo, diventa forse una d - facebook.com facebook

3Q: Virtus Olidata Bologna-Nutribullet Treviso Basket 72-54 Alston Jr 18, Morgan 17, Diouf 11 x.com