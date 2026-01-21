Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Fenerbahçe, terminata con un punteggio di 78-79. Edwards si impegna fino all'ultimo secondo, riducendo il gap a un solo punto. Per aggiornamenti continui, clicca sul link e resta informato sugli sviluppi di questa emozionante sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Intelligente idea di Šar?nas Jasikevi?ius, fallo di Hall su Edwards. Meglio prevenire che curare, ha pensato il lituano. E allora, Dusko Ivanovic chiama TO, la Virtus ha 17? per organizzare un tiro che li rimetta in parità. 78-81 Due su due per l’MVP del secondo tempo. Fallo su Biberovic, che va in lunetta: 29 su 30 in stagione tra Eurolega e Campionato turco. Ora è bonus! Challenge di Šar?nas Jasikevi?ius per vedere se è un fallo antisportivo, a naso lo butta via. Fallo di Hackett, niente liberi per De Colo. 20?7 e rimessa Fenerbahce. 78-79 Non ci posso credere: che tripla ha messo Edwards! TRENTATRE! 75-77 Pazzesca, Pazzesca, Pazzesca tripla di Horton Tucker, un killer! Sono 28, ma soprattutto +4 a 22? dalla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 78-79, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Edwards non si arrende, ancora -1!!

Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Dubai 79-78, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Vildoza regala la vittoria di forza alle V-nere! 23 punti di Edwards

LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 19-9, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Carsen Edwards addenta la partita da subito!Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Fenerbahçe, con aggiornamenti sulle azioni più importanti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: gli emiliani sfidano la terza in classifica; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; Virtus Bologna vs Fenerbahce Beko Istanbul, il pre partita; Virtus Bologna-Fenerbahce oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming.

LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 47-40, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: felsinei gagliardi e avanti all’intervallo. Clamoroso Edwards!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sbaglia da centrocampo Edwards! Sei decimi per il Fener. Sbaglia Biberovic! Ultimo tiro Virtus! 47-40 Grande ... oasport.it

DIRETTA/ Virtus Bologna Fenerbahce (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due! (oggi 21 gennaio 2026)Diretta Virtus Bologna Fenerbahce streaming video tv, oggi mercoledì 21 gennaio 2026: orario e risultato live della partita per l’Eurolega di basket. ilsussidiario.net

Virtus Bologna-Fenerbahce, il risultato della partita di Eurolega in diretta #SkySportBasket #Eurolega #VirtusBologna x.com

VIRTUS: LE SCELTE DI DUSKO Fuori Ferrari dai 12. Le ultime: https://www.pianetabasket.com/euroleague/virtus-bologna-contro-fenerbahce-diretta-i-12-di-ivanovic-352476 - facebook.com facebook