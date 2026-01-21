LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 61-65 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | inizia il 4° periodo! Sono 28 per Edwards!

Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Fenerbahçe, con il punteggio di 61-65 e l'inizio del quarto periodo. Edwards è a quota 28 punti. Aggiorna la diretta per tutte le azioni e gli aggiornamenti sul match. Ivanovic ha subito un fallo da Morgan, mentre i Virtussini chiedono un canestro valido. Restate con noi per tutte le novità dal campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Challenge sacrosanto di Ivanovic. Fallo subito da Morgan, canestro valido vorrebbero i Virtussini. Timeout Ivanovic. Segnare adesso non avrebbe prezzo! MIRACOLO di Niang a rimbalzo d'attacco, conquista un fallo che permette a Bologna di rimanere viva! QUARTO del Fener! Fallo di Niang su Birch. Si lamenta l'azzurro. Incredibile come si siano segnati appena due canestri in 4? di ultimo periodo! Pesante fallo in attacco di Diouf a 6:10 dalla fine. Prende un fallo a rimbalzo Niang. 63-68 Pesantissima tripla di Bitim. Siamo 3-3 nel 4° periodo! 63-65 Pulitissimo il palleggio arresto e tiro per Alston JR! FALLO in attacco di Melli! Rara sciocchezza dell'italiano, ancora a zero punti! Ha alzato i giri del motore, ormai da un po', la difesa del Fener.

