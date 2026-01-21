LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 60-65 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | inizia il 4° periodo! Sono 28 per Edwards!

Segui la diretta del match di Eurolega tra Virtus Bologna e Fenerbahçe, con il punteggio di 60-65 all'inizio del quarto periodo. Edwards ha già raggiunto i 28 punti, mentre Devon Hall, ex Milano, ha segnato un canestro decisivo allo scadere del terzo quarto. Aggiorna la partita in tempo reale per rimanere informato sugli sviluppi di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIO TERZO QUARTO! FINE TERZO QUARTO 60-65 Allo scadere Devon Hall, l’ex Milano, gela tutta Bologna. 60-62 NON E POSSIBILE! ANCORA PIU DIFFICILE! SOLO RETE! EDWARDS! 57-62 Due su due per l’ex Lakers. Ultima azione Virtus! Gioco di prestigio in transizione per Horton Tucker, non fermabile al momento, se non col fallo. Due liberi. 57-60 Ancora Horton Tucker, terza tripla. Sono venti. 57-57 Mamma mia che potenza Edwards, una forza della natura. I rivali rimbalzano su di lui. Appoggia al tabellone! 55-57 Due su due per Horton Tucker. Due liberi però per Tucker di là. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 60-65, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: inizia il 4° periodo! Sono 28 per Edwards! LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 19-9, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Carsen Edwards addenta la partita da subito!Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Fenerbahçe, con aggiornamenti sulle azioni più importanti. LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 47-40, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: felsinei gagliardi e avanti all’intervallo. Clamoroso Edwards!Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Fenerbahçe, con i bolognesi in vantaggio 47-40 all’intervallo. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: gli emiliani sfidano la terza in classifica; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; Virtus Bologna vs Fenerbahce Beko Istanbul, il pre partita; Virtus Bologna-Fenerbahce oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 47-40, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: felsinei gagliardi e avanti all’intervallo. Clamoroso Edwards!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sbaglia da centrocampo Edwards! Sei decimi per il Fener. Sbaglia Biberovic! Ultimo tiro Virtus! 47-40 Grande ... oasport.it DIRETTA/ Virtus Bologna Fenerbahce (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due! (oggi 21 gennaio 2026)Diretta Virtus Bologna Fenerbahce streaming video tv, oggi mercoledì 21 gennaio 2026: orario e risultato live della partita per l’Eurolega di basket. ilsussidiario.net VIRTUS: LE SCELTE DI DUSKO Fuori Ferrari dai 12. Le ultime: https://www.pianetabasket.com/euroleague/virtus-bologna-contro-fenerbahce-diretta-i-12-di-ivanovic-352476 - facebook.com facebook Eurolega, Virtus Bologna-Fenerbahce alle 20.30 su Sky Sport Basket #SkySportBasket #Eurolega x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.