LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 47-48 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | inizio forte dei turchi nel 3° periodo

Segui in tempo reale la sfida tra Virtus Bologna e Fenerbahçe, ancora molto equilibrata con il punteggio di 47-48 a favore dei turchi. Nel terzo quarto, i turchi hanno iniziato con decisione, mettendo pressione sulla squadra italiana. Per aggiornamenti costanti, clicca sul link e resta informato sui dettagli del match di Eurolega Basket 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sbaglia dopo uno slalom incredibile nell'area rivale Edwards. Non segna più la Virtus. Fallo Jantunen, terzo di squadra. Fallo Biberovic. Tornano Niang ed Edwards! 47-48 Jantunen con la tripla del sorpasso. Errore di Alston. 47-45 Due su due. Virtus ancora a secco nel 3° quarto. Due liberi per Horton-Tucker. 3? Passi di Birch. Palla Virtus. Toh, un rimbalzo difensivo! Poi il fallo di Birch. Fuori Edwards, Ivanovic non fa prigionieri. Deve alzare la squadra. Pajola capisce tutto, intercetta ma sbaglia Diouf l'appoggio. Palla turca. 47-43 Si iscrive alla partita Biberovic.

