LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 47-40 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | felsinei gagliardi e avanti all’intervallo Clamoroso Edwards!

Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Fenerbahçe, con i bolognesi in vantaggio 47-40 all’intervallo. La gara si sta dimostrando equilibrata e intensa, con momenti di spessore da parte di entrambe le squadre. Resta aggiornato per tutte le ultime novità e i dettagli sulla sfida in corso. Clicca qui per la diretta completa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:20 Una Virtus che comunque si è messa lì, dove voleva essere. Ricordiamo che davanti ai propri tifosi sono arrivate appena 2 sconfitte in stagione in Eurolega. I ragazzi di Šar?nas Jasikevi?ius però sono temibili sempre, figuriamoci sul -7! 21:18 Si va quindi al riposo a Bologna: Virtus che ha giocato un convincente primo tempo con uno straripante Carsen Edwards che ne ha messi la bellezza di 15 solamente nel primo quarto, è a quota 17 così come Talen Horton Tucker. FINE PRIMO TEMPO! Sbaglia da centrocampo Edwards! Sei decimi per il Fener. Sbaglia Biberovic! Ultimo tiro Virtus! 47-40 Grande disegno di Ivanovic per isolare Niang contro Hall! Il risultato lo sapete! Sotto gli occhi di Bruno Barbieri e di Joy Saputo si inizia l’ultimo minuto del primo tempo! 45-40 Passaggio a vuoto della difesa bolognese. 🔗 Leggi su Oasport.it

