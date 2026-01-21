LIVE Sinner-Duckworth Australian Open 2026 in DIRETTA | c’è un precedente lontano da esorcizzare
Benvenuti alla diretta del secondo turno degli Australian Open 2026, con Jannik Sinner in campo contro James Duckworth. Seguiremo passo dopo passo l'incontro, offrendo aggiornamenti e risultati in tempo reale. Restate con noi per non perdere gli sviluppi di questa partita, che si presenta come un momento importante nel percorso dei due tennisti.
Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e l'australiano James Duckworth. Quarto confronto diretto tra i due con l'azzurro avanti 2-1. Nel 2021 l'oceanico si impose a sorpresa in due set nell'incontro valido per i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Toronto. Il vincente della sfida troverà al terzo turno uno tra l'americano Eliot Spizzirri ed il cinese Wu Yibing. Sinner, ventiquattrenne altoatesino, si presenta all'appuntamento con il primo Slam stagionale da campione in carica.
Dove vedere in tv Sinner-Duckworth, Australian Open 2026: orario, programma, streamingIl secondo turno degli Australian Open 2026 vedrà Jannik Sinner affrontare James Duckworth giovedì 22 gennaio.
Pronostico e quote James Duckworth – Jannik Sinner, Australian Open 22-01-2026Il 22 gennaio 2026 si disputa l’incontro tra Jannik Sinner e James Duckworth agli Australian Open.
Australian Open 2026, seguire Sinner diventa un’impresa: ecco perché
Su che canale vedere in tv Sinner-Duckworth, Australian Open 2026: orario esatto e streamingJannik Sinner tornerà in campo giovedì 22 gennaio per affrontare l'australiano James Duckworth nel secondo turno degli Australian Open 2026. Sul campo ... oasport.it
Sinner-Duckworth agli Australian Open 2026: a che ora si gioca la partitaIl secondo turno agli Australian Open oppone Sinner a Duckworth, match in programma giovedì alle 9 (ore italiane) alla Rod Laver Arena. Contro l'australiano ha vinto due dei tre precedenti Il cammino ... sport.sky.it
Australian Open 2026, il programma di giovedì 22 gennaio: a che ora giocano Sinner-Duckworth, Musetti-Sonego, Maestrelli-Djokovic e Darderi - facebook.com facebook
Sinner, l'allenamento alla vigilia del match contro Duckworth agli Australian Open. VIDEO #SkySport #SkyTennis #AO26 x.com
