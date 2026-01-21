LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA | Paris e Franzoni continuano a studiare la Streif

Benvenuti alla diretta della seconda prova di discesa libera maschile a Kitzbuehel, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Seguiremo in tempo reale le sessioni di gara mentre Paris e Franzoni analizzano la pista della Streif, uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione. Restate con noi per aggiornamenti accurati e monitorare gli sviluppi in corso.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera maschile di Kitzbuehel, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La Coppa del Mondo maschile di sci alpino entra in una delle sue settimane simbolo, con il tradizionale appuntamento di Kitzbühel, teatro di un trittico di gare che ogni stagione rappresenta uno snodo tecnico ed emotivo del calendario. Sulla leggendaria pista tirolese si comincerà venerdì 23 gennaio con il SuperG, per poi proseguire sabato 24 con la discesa libera, entrambe in programma alle 11.

LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: subito la Streif per Paris e FranzoniBenvenuti alla diretta della prova di discesa libera maschile a Kitzbuehel 2026.

LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: tempo di Streif per Paris e FranzoniSegui in tempo reale la prova di discesa di Kitzbuehel 2026, con gli aggiornamenti su Paris, Franzoni e gli altri atleti.

