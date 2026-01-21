Segui in tempo reale la seconda prova di discesa di Kitzbuehel 2026, con aggiornamenti costanti sui tempi e le posizioni degli atleti. Franzoni conferma la sua velocità, mentre numerosi azzurri si collocano nelle prime posizioni. Restate con noi per tutte le novità e i risultati aggiornati.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 13.50: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata 13.48: Questa la classifica finale della seconda prova: 1 FRANZONI Giovanni ITA 1:52.21 2 ALPHAND Nils FRA +0.09 3 BABINSKY Stefan AUT +0.29 4 INNERHOFER Christof ITA +0.39 5 MONNEY Alexis SUI +0.50 6 CASSE Mattia ITA +0.51 7 MONSEN Felix NOR +0.55 8 SCHIEDER Florian ITA +0.72 9 ODERMATT Marco SUI +0.96 10 KRIECHMAYR Vincent AUT +1.09 11 ALEXANDER Cameron CAN +1.13 12 JOCHER Simon GER +1.23 13 MIGGIANO Alessio ITA +1.24 14 MUZATON Maxence FRA +1.27 15 GIEZENDANNER Blaise FRA +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Franzoni si conferma il più veloce, tanti azzurri in top10

