LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA | Franzoni sempre velocissimo! Schieder bene Paris cresce

Segui in tempo reale la seconda prova di discesa di Kitzbuehel 2026. Franzoni si conferma tra i più veloci, mentre Schieder mostra miglioramenti e Paris continua la sua crescita. Aggiorna la diretta per gli ultimi aggiornamenti e scopri i pettorali di partenza, con Sejersted che si inserisce tra i migliori.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12.04: Il norvegese Sejersted si inserisce in 13ma posizione a 2”01 dalla testa 12.02: Anche l’altro svizzero Rogentin è undicesimo con un ritardo di 1”83 molto simile a quello che l’ha preceduto 11.59: Lo svizzero Hintermann accumula un ritardo di 1”75 e si inserisce in nona posizione 11.58: È terzo l’azzurro Schieder a 72 centesimi dalla testa. Il feeling ce sempre stato fra l’azzurro e la Streif 11.57: 5 centesimi di ritardo per Schieder all’intermedio 11.55: Anche lo statunitense Cochran-Siegle si ferma nel finale e chiede a 5”75 dalla testa. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Paris e Franzoni continuano a studiare la StreifBenvenuti alla diretta della seconda prova di discesa libera maschile a Kitzbuehel, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026.

