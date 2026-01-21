Segui la seconda prova di discesa di Kitzbuehel 2026 in tempo reale. Franzoni si conferma tra i più veloci, mentre Innerhofer, Casse e Schieder mostrano ottime prestazioni. Alle 12.20, aggiornamenti sui pettorali e sulla classifica, con Babinsky in testa fino a metà percorso e poi rallentato nel finale. Resta con noi per tutte le novità in diretta.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12.20: Minaccioso l’austriaco Babinsky che era in testa fino a metà percorso, nel finale perde qualcosa, è terzo a 29 centesimi, si conferma in gran forma ed è terzo 12.18: È 17mo il tedesco Baumann con un ritardo di 2’08” 12.16: Ci sono 5 italiani nei primi 11 12.15: Theaux accumula un ritardo di 2”84 ed è 19mo 12.14: Altra prestazione super del veterano azzurro Innerhofer che è terzo a 39 centesimi dal compagno Franzoni 12.13: 24 centesimi di ritardo per l’azzurro Innerhofer all’imtermedio 12.12: È vicinissimo a Franzoni il figlio d’arte Nils Alphand che si inserisce al secondo posto a 9 centesimi dall’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Franzoni sempre velocissimo! Innerhofer, Casse e Schieder tra i migliori

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Franzoni sempre velocissimo! Schieder bene, Paris cresceSegui in tempo reale la seconda prova di discesa di Kitzbuehel 2026.

LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: doppietta azzurra Franzoni-Innerhofer! Bene Casse, Paris non spingeSegui in tempo reale la discesa di Kitzbuehel 2026, con aggiornamenti sulla prova maschile.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: PELLE D’OCA! Brignone emoziona e sfiora la top5! Della Mea in top10; Sci alpino, gigante Kronplatz: vince Julia Scheib, ma la 'Regina' Federica Brignone è sesta - Kronplatz, Federica Brignone: Felice per il rientro, con adrenalina non ho sentito dolore (video); Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Kronplatz lo slalom gigante: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Rassat vince lo slalom di Adelboden, Vinatzer 17°.

Quando lo sci alpino oggi in tv: orario seconda prova discesa Kitzbuehel, startlist, streamingSi entra ufficialmente nel vivo della settimana di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026. Dopo la prima prova della ... oasport.it

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Paris deve alzare l’asticella, Franzoni studia la StreifCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera ... oasport.it

ALPINO - Asja Zenere 15. nel GS di Audi FIS Ski World Cup Kronplatz - Plan de Corones! Poca fortuna invece per Ambra Pomarè che non è riuscita a qualificarsi per la seconda manche. Classifica https://comitati.fisi.org/veneto/blog/2026/01/20/alpino-asja - facebook.com facebook

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: alle 12.30 la rifinitura sul Lauberhorn - x.com