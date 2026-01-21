LIVE Perugia-Berlin Recycling Volley 2-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 11-4 i padroni di casa scappano verso la conquista del match!

Segui in tempo reale la partita di volley tra Perugia e Berlino, valida per la Champions League 2026. I padroni di casa si sono portati avanti nel punteggio con un vantaggio di 11-4, consolidando la loro posizione nel match. Aggiorna questa pagina per le ultime notizie e i risultati aggiornati.

13-5 A rete anche la battuta di Krage. 12-5 Semeniuk manda a rete il tentativo di battuta corta. 12-4 Pallonetto delizioso di Plotnytskyi che passa sopra il muro e trova il vincente col tocco morbido. 11-4 Muro di Giannelli! Non passa l'attacco di Reichert da posto 4! 10-4 Ancora una parallela fortissima di Semeniuk da posto 4! In ritardo il muro di Berlino anche grazie ad un'alzata rapida di Giannelli. 9-4 Si continua con errori al servizio. Stavolta è Ben Tara che manda a rete la battuta. 9-3 Lungo di poco il servizio di Malescha. Punto per Perugia. 8-3 Sbaglia Loser al servizio, palla in rete.

