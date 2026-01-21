LIVE Perugia-Berlin Recycling Volley 1-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 25-13 padroni di casa in grande spolvero

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 ACE DI BEN TARA! Che botta del tunisino verso la zona di conflitto! 5-5 Ben Tara ancora in parallela! Non trova il posizionamento giusto il muro tedesco su di lui! 4-5 Ace di Krage! Il centrale trova la zona di conflitto e firma il sorpasso! 4-4 Hanes con la diagonale verso zona 1! L'americano sale di tono adesso! 4-3 Ben Tara in parallela! Bel colpo del tunisino da posto 2! 3-3 Ancora un errore in battuta. A rete il sevizio di Plotnytskyi. 3-2 Fuori la battuta di Hanes, la palla sfiora il nastro e finisce fuori. 2-2 A rete la battuta di Giannelli che non trova feeling col servizio stasera.

