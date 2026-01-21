LIVE Perugia-Berlin Recycling Volley 1-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 13-10 aumentano il livello i tedeschi!

Segui in tempo reale la partita tra Perugia e Berlin Recycling Volley, valida per la Champions League 2026. Al momento, i tedeschi sono avanti con un punteggio di 13-10, mentre i padroni di casa cercano di reagire. Restate aggiornati per tutti gli sviluppi e le azioni salienti della sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-16 Mamma mia che diagonale di Flexen! Traiettora da posto 4 strettissima e potente! Punto per Berlino. 18-15 Reichert manda a rete il servizio potente. 17-15 Flexen ancora con il mani out! Berlino torna a meno due grazie agli attacchi dell'americano. 17-14 Mani fuori di Flexen da posto 4! 17-13 Punto poco ortodosso di Perugia; Semeniuk finta di toccare il pallone e l'alzata di Giannelli cade nel campo avversario! 16-13 Diagonale potente di Hanes verzo zona 1! Punto per Berlino. 16-12 Solè col primo tempo al centro! Il muro sporca la palla, ma i tedeschi non riescono a difendere.

