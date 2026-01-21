LIVE Perugia-Berlin Recycling Volley 0-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 6-2 i padroni di casa provano subito a scappare

Segui in tempo reale la partita tra Perugia e Berlin Recycling Volley, valida per la Champions League 2026. Attualmente il punteggio è di 0-0, con i padroni di casa che cercano di prendere il comando. Aggiorna la diretta per rimanere informato sugli sviluppi del match, con azioni e risultati aggiornati in modo chiaro e preciso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-4 Pipe potentissima di Plotnitskyi! Botta incredibile verso posto 1 dell'ucraino! 10-4 Ancora un muro di Solè! Il centrale argentino dice no al primo tempo avversario. 9-4 Che botta di Semeniuk! Riceve e poi schiaccia fortissimo in parallela il polacco! 8-4 Stavolta è fuori il muro di Perugia. Mani out trovate alla perfezione da Flexen. 8-3 Muro di Perugia! Solè impedisce di passare all'attacco di Hannes! 7-3 A rete la battuta di Hannes. 6-3 Punto per Flexen con la schiacciata profonda da posto 4 che passa in mezzo ad un muro scomposto di Perugia. 6-2 Allunga Perugia! Ben Tara schiaccia facilmente dopo la ricezione lunga di Berlino sull'ennesima bella battuta di Plotnytskyi! 5-2 Bellissimo attacco di Semeniuk! Il polacco fascia alla perfezione il pallone eludendo il muro a tre con una diagonale strettissima! 4-2 Muro di Loser! Non passa il primo tempo di Berlino! 3-2 Semeniuk spinge agilmente una palla contesa sopra la rete! Punto per gli umbri.

