LIVE Paolini-Frech Australian Open 2026 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Segui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Frech agli Australian Open 2026. Manca poco all'inizio del match, con aggiornamenti continui sui momenti salienti. Resta con noi per tutte le novità e i punteggi aggiornati, in modo da seguire ogni svolta di questa partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:11 Bublik risale da 2-5 e chiude anche il terzo parziale. Poco meno di 15 minuti all’ingresso in campo di Jasmine Paolini e Magdalena Frech. 9:29 Il kazako si aggiudica anche il secondo set con lo score di 6-4. In caso di 3-0 si avvicina il momento di Jasmine Paolini. 8.47 Bublik ha appena vinto il primo set con Fucsovics per 7-5. Ricordiamo che, al termine del match del kazako, toccherà a Jasmine Paolini. 7.00 Buongiorno amici di OA Sport. Ci sarà ancora da aspettare per Paolini-Frech. E’ infatti in corso il quinto set tra Opelka e Davidovich Fokina. 🔗 Leggi su Oasport.it

