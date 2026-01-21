Seguono aggiornamenti in tempo reale sulla partita Paolini-Frech agli Australian Open 2026. La giornata si apre con una lunga attesa prima dell'inizio del match, che si protrarrà fino a tarda mattinata. Restate sintonizzati per tutte le novità e gli sviluppi in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.00 Buongiorno amici di OA Sport. Ci sarà ancora da aspettare per Paolini-Frech. E’ infatti in corso il quinto set tra Opelka e Davidovich Fokina. A seguire scenderanno in campo Bublik-Fucsovics, infine l’azzurra. Dunque l’italiana giocherà a mattinata inoltrata. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno degli Australian Open 2026 tra Jasmine Paolini e la polacca Magdalena Frech. Terzo confronto diretto tra le due con la situazione ferma sull’1 pari dopo la vittoria sulla terra rossa di Madrid nel 2023 della polacca, ed il successo dell’azzurra pochi mesi più tardi sul cemento di Cleveland. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Frech, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’attesa di prolunga, in campo a mattinata inoltrata

LIVE Paolini-Frech, Australian Open 2026 in DIRETTA: 2° turno pieno di insidieBenvenuti alla diretta del secondo turno degli Australian Open 2026, con il match tra Jasmine Paolini e Magdalena Frech.

LIVE Paolini-Sasnovich 0-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: entrano in campo le giocatriciSegui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Sasnovich agli Australian Open 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: LIVE Paolini-Frech, Australian Open 2026 in DIRETTA: 2° turno pieno di insidie; Magdalena Frech - Jasmine Paolini Riassunto della partita; Australian Open: Arnaldi battuto da Rublev, per Paolini Frech al secondo turno; Quando gioca Jasmine Paolini contro Magdalena Frech al secondo turno dell'Australian Open 2026? Programma, data, orario e dove vederla in tv.

LIVE Paolini-Frech, Australian Open 2026 in DIRETTA: 2° turno pieno di insidieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno degli Australian Open 2026 tra ... oasport.it

Dove vedere in tv Paolini-Frech, Australian Open 2026: orario, programma, streamingMercoledì 21 gennaio Jasmine Paolini tornerà nuovamente in campo per affrontare il secondo turno degli Australian Open 2026. Alla KIA Arena di Melbourne, ... oasport.it

AUSOPEN26: Il programma del 'Day 4'. C'è una sola azzurra in campo: Jasmine Paolini, sfiderà Magdalwna Frech. Forza Jas Eurosport - facebook.com facebook

Paolini-Frech: orario, precedenti e dove vederla in tv x.com