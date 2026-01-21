LIVE Paolini-Frech 6-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurra conquista il primo set

Segui in tempo reale la partita tra Paolini e Frech agli Australian Open 2026. L'azzurra ha conquistato il primo set con un punteggio di 6-2. Aggiorna la diretta per non perdere gli sviluppi del secondo set e le eventuali variazioni nel punteggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SECONDO SET 6-2 PRIMO SET PAOLINI! Si ferma sul nastro il dritto di Frech. Termina qui un intricato primo parziale. 40-AD SET POINT PAOLINI. Ennesimo errore di dritto da parte della tennista di Lodz. 40-40 In corridoio il dritto lungolinea della toscana. 40-AD SET POINT PAOLINI! Scappa via il dritto in uscita dal servizio della polacca. 40-40 Servizio e rovescio incrociato vincente di Frech. Parità. 30-40 SET POINT PAOLINI! Risposta aggressiva di rovescio ed altro inside out solido dell'azzurra. 30-30 Ottimo dritto inside out dell'italiana. 30-15 Scappa via il rovescio della polacca.

