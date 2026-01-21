LIVE Paolini-Frech 6-2 4-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | controbreak della polacca

Segui in tempo reale l’andamento del match tra Paolini e Frech agli Australian Open 2026. Aggiornamenti continui sulla partita, con focus sul punteggio e le occasioni di break. Restate con noi per tutte le novità e gli sviluppi più recenti, per non perdere nessun dettaglio di questa fase del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Palla break Paolini. Non passa il rovescio in uscita dal servizio della polacca. 30-30 Se ne va ancora una volta il dritto della tennista di Lodz. 30-15 Prima esterna vincente di Frech. 15-15 Regalo dell'azzurra, che vanifica una gran risposta spedendo in rete la comoda volèe di dritto. 0-15 Scappa via il dritto in uscita dal servizio della polacca. 3-4 Controbreak Frech. Brutto errore con il dritto in uscita dal servizio di Jasmine. Tutto da rifare. 30-40 Palla del controbreak Frech. A metà rete il rovescio lungolinea di Paolini. 30-30 Prima vincente provvidenziale dell'azzurra.

