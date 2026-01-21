LIVE Paolini-Frech 4-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | azzurra chirurgica ai vantaggi poi arriva l’interruzione

Segui in tempo reale l’andamento del match Paolini-Frech agli Australian Open 2026. Dopo una prima parte favorevole all’azzurra, il confronto è stato temporaneamente interrotto a causa di condizioni di gioco non ottimali. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e prossimi sviluppi sulla partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:23 Ci vorranno quantomeno altri 20 minuti per permettere al campo di tornare in condizioni idonee. A tra poco! 11:18 Pubblico che torna ad assieparsi sulle tribune della Kia Arena. Entrano anche i ball boys. Non piove più, iniziano le operazioni di asciugatura. 11:14 Pioggia che sembra calare d’intensità, ma il campo è inzuppato. 11:10 Restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali. 11:07 Primo set che si stava indirizzando verso l’azzurra, capace di leggere meglio il vento e sfruttare le debolezze sul dritto dell’avversaria. Speriamo la pausa possa durare poco. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Paolini-Frech, Australian Open 2026 in DIRETTA: Bublik in campo, poi l'azzurra a seguire

LIVE Paolini-Frech 4-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: arriva il break dell'azzurra

