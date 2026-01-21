LIVE Musetti-Sonego Australian Open 2026 in DIRETTA | derby che potrebbe rivelarsi combattuto

Benvenuti alla diretta dell'incontro tra Musetti e Sonego agli Australian Open 2026. Seguiremo in tempo reale il match tra i due tennisti italiani, in un confronto che si preannuncia equilibrato e di rilievo per il passaggio ai sedicesimi di finale. Restate con noi per aggiornamenti costanti e analisi dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del derby azzurro che vale il posto in sedicesimi di finale degli Australian Open 2026 tra Lorenzo MUSETTI e Lorenzo SONEGO. Ultimo precedente che stava per costare carissimo al carrarino, che poi riuscì comunque a giocare le Finals grazie al forfait dell’ultimo secondo di Djokovic. I due si incontrarono infatti al secondo turno di Parigi a La Dèfense Arena e la spuntò in rimonta il torinese, che poi perse con match point a favore contro Medvedev in ottavi. Oggi i due si ritrovano a seguito delle vittorie di primo turno contro Taberner e Collignon, quest’ultimo ritiratosi dopo essere stato un set avanti contro Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sonego-Taberner, Australian Open 2026 in DIRETTA: serve vincere per un possibile derby con MusettiBenvenuti alla diretta testuale di Sonego-Taberner, primo turno degli Australian Open 2026.

Australian Open 2026, Musetti batte Collignon all’esordio: ora il derby con SonegoLorenzo Musetti ha sconfitto Raphael Collignon nel suo esordio agli Australian Open 2026, qualificandosi per il secondo turno.

