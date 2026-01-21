Segui in tempo reale la partita di Champions League tra Juventus e Benfica, valida per la stagione 2026. Aggiorna questa pagina per gli ultimi sviluppi e i risultati della gara. Alle 20:37, si segnala l'eccezionale pressing di Vangelis Pavlidis, che si distingue come l’unico giocatore ad aver compiuto almeno 200 pressioni in entrambe le aree di campo durante la competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.37 Vangelis Pavlidis, del Benfica, è l’unico calciatore ad avere effettuato almeno 200 pressioni sia nella trequarti centrale (243) che nella trequarti avversaria (243) in questa competizione. 20.03 Ecco le formazioni ufficiali: JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. All. Mourinho 20.02 Buonasera e benvenuti alla sfida tra Juventus-Benfica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Juventus-Benfica, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: Conceicao parte dalla panchina!

Leggi anche: LIVE Juventus-Lione, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Girelli parte dalla panchina!

LIVE Juventus-Benfica, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: scontro diretto per i playoffBenvenuti alla cronaca in tempo reale di Juventus-Benfica, match valido per la fase a gironi della Champions League 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Juventus-Benfica, dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Dove vedere Juventus-Benfica in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Juventus-Benfica Champions League, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Champions, oggi Juve-Benfica: orario, probabili formazioni e dove vederla.

Juve-Benfica diretta Champions League: risultato e aggiornamenti in tempo reale LIVESpalletti e Mourinho si sfidano allo Stadium nella penultima giornata della League Phase: aggiornamenti in tempo reale. corrieredellosport.it

Juventus-Benfica LIVE, risultato in diretta della partita di Champions LeagueLa diretta live di Juventus-Benfica di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Le formazioni ufficiali di Juventus-Benfica - facebook.com facebook

"Grande Spallettone" #Spalletti e #Mourinho si ritrovano in Juventus-Benfica #DAZN x.com