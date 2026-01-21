LIVE Juventus-Benfica 2-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | Pavlidis spreca un rigore!

Segui la diretta della partita tra Juventus e Benfica, valida per la Champions League 2026. Al momento, il risultato è 2-0 in favore dei bianconeri. Pavlidis ha sbagliato un calcio di rigore, mentre Kostic è entrato al 88’ al posto di Yildiz. Aggiorna la pagina per tutte le ultime notizie e gli aggiornamenti sul match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 88? Dentro Kostic e fuori Yildiz nella Juventus. 86? Pavlidis spreca un calcio di rigore, pallone calciato fuori. 84? Rigore per il Benfica, fallo di Bremer in area di rigore. 82? Fuori Prestianni e dentro Joao Rego nel Benfica. 80? Aursnes dalla distanza manda a lato. 78? Palo di McKennie su cross di Conceicao da destra. 76? Locatelli mura un tiro di Pavlidis. 74? Ivanovic e Barrenechea dentro, fuori Sudakov e Schjelderup nel Benfica. 72? Dentro Openda e Cabal, fuori Cambiaso e David nella Juventus. 70? Palo Aursnes dopo un calcio d’angolo. 68? Cross di Conceicao che finisce fuori. 🔗 Leggi su Oasport.it

