Segui la diretta della partita Juventus-Benfica, valida per la Champions League 2026. Attualmente il punteggio è 0-0, con un'occasione di Yildiz che colpisce il palo. Aggiorna la pagina per gli ultimi sviluppi e le azioni più recenti di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19? Yildiz rientra con il destro, sfiora il secondo palo. 17? Benfica che alza il baricentro di gioco. 15? Cambiaso non sembra essere entrato molto concentrato, momento complicato per l’esterno azzurro. 13? Tiro a giro di Yildiz, respinge Trubin in tuffo. 11? Conclusione velenosa di Sudakov, para Di Gregorio. 9? Thuram di testa non riesce a mettere forza. 7? Spinge la Juventus che vuole comandare il gioco. 5? Cross di Yildiz, anticipato David in area di rigore. 3? Juventus molto intensa in campo, subito pressing alto. 1? Inizia la partita! 20.58 Tutto pronto per l’inizio della partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Juventus-Benfica 0-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: Yildiz sfiora il palo!

