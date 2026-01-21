LIVE Italia-Croazia 6-6 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | il Settebello dilapida in un amen 3 gol di vantaggio

Segui in tempo reale l'incontro tra Italia e Croazia ai Campionati Europei di pallanuoto 2026. La partita, ricca di emozioni, si è conclusa con un punteggio di 6-6. Per aggiornamenti e dettagli sulla gara, clicca sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5'01" Espulsione per l'Italia. Bruni riceve al centro e non sbaglia a tu per tu con Bijac. ITALIA-CROAZIA 7-6. 5'15" Fatovic non sbaglia. ITALIA-CROAZIA 6-6. Come previsto: rigore per la Croazia, annullato il gol di Iocchi Gratta. Iocchi Gratta segna in controfuga, ma potrebbe non essere valido: richiesta di moviola della Croazia. Chiedono un rigore per un precedente intervento su Fatovic. 5'15" Fallo in attacco dell'Italia, controfuga della Croazia e Fatovic spara fuori da 2 metri. 5'37" Altra espulsione a favore della Croazia e Vukicevic riporta i balcanici a -1. LIVE Italia-Croazia 3-3, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: 8 espulsioni ai balcanici, ma il Settebello reggeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5'56 Del Lungo devia in corner il tiro di Kharkov da lontano. 6'20 Deviata la conclusione di Di Somma.

