Benvenuti alla diretta testuale della partita tra Luciano Darderi e Sebastian Baez, valida per il secondo turno degli Australian Open 2026. Seguiremo minuto per minuto l’evoluzione dell’incontro, offrendo aggiornamenti accurati e puntuali. Restate con noi per tutte le novità su questa sfida, che si preannuncia intensa e combattuta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Luciano Darderi e Sebastian Baez, scontro valido per il secondo turno degli Australian Open 2026. L’azzurro sfida il temibile argentino dopo aver superato il cileno Cristian Garin al primo turno del primo slam stagionale. Sembra essere una maledizione di questi Australian Open quella dei disturbi intestinali, lo sanno bene Cobolli e Gaston che sono stati costretti al ritiro. Darderi invece è stato bravo a gestire i momenti difficili durante il match contro Garin e a battere il cileno 3-0 (7-6, 7-5, 7-6). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Baez, Australian Open 2026 in DIRETTA: possibile maratona

LIVE Musetti-Collignon 4-6, 7-6, 7-5, 3-2 rit. Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince una maratonaSegui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026.

LIVE Sonego-Taberner, Australian Open 2026 in DIRETTA: serve vincere per un possibile derby con MusettiBenvenuti alla diretta testuale di Sonego-Taberner, primo turno degli Australian Open 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Luciano Darderi sfiderà al 2° turno degli Australian Open uno dei giocatori più in forma del circuito; Australian Open 2026 - Buona la prima per Darderi e Sonego: vittorie in 3 set contro Garin e Taberner al 1° turno, prima gioia per Luciano a Melbourne; Australian Open, i risultati degli italiani: Darderi e Sonego al 2° turno, fuori Nardi; Australian Open, avanzano Sonego, Musetti e Darderi. Due gli azzurri eliminati al primo turno.

Australian Open, i risultati degli italiani: Darderi e Sonego al 2° turno, fuori NardiLeggi su Sky Sport l'articolo Australian Open, i risultati degli italiani: Darderi e Sonego al 2° turno, fuori Nardi ... sport.sky.it

Darderi avanza agli Australian Open: ora affronterà un Baez in gran formaDarderi supera Garin agli Australian Open nonostante i problemi fisici e ora sfida Baez, in un momento di grande forma ... it.blastingnews.com

Jannik non dovrebbe lasciare scampo, derby più aperto di quanto non sembri. Darderi può battere Baez, Djokovic sembra troppo per Maestrelli - facebook.com facebook

Derby Lorenzesco all'una, in contemporanea a Darderi - Baez e ai Vavalelli. Maestrelli - Djokovic nel cuore della notte, Sinner alle 9 del mattino. x.com