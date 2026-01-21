LIVE Atalanta-Athletic Bilbao 2-3 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | la riapre Krstovic

Segui la diretta della partita Atalanta-Athletic Bilbao, valida per la Champions League 2026, conclusasi con il punteggio di 2-3. La gara è stata riaperta da Krstovic. Al termine dell'incontro, Carnesecchi ha ricevuto un’ammonizione. Clicca sul link per aggiornamenti in tempo reale e dettagli sul match.

22.53 A fine partita è arrivata un'ammonizione per Carnesecchi. 90'+4? Finisce la partita, vince l'Athletic 2-3. 90'+3? Dopo un'attacco continuo dei neroazzurri ci prova Ederson da fuori area, palla che finisce in curva. 90'+1? Occasione per l'Atalanta! Cross da destra con Lookman che la prova a rimettere in mezzo dal secondo palo, Areso chiude con il ginocchio. 90? Quattro minuti di recupero concessi dall'arbitro. Ci prova l'Atalanta, difende l'Athletic. 88? GOOOL DELL'ATALANTA!!! La riapre Krstovic, che servito da Lookman segna a porta vuota. 86? Ci prova l'Atalanta, che mantiene il possesso ma non riesce a colpire la difesa basca. LIVE Atalanta-Athletic Bilbao 0-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: inizia la sfida!Segui la diretta di Atalanta-Athletic Bilbao, match valido per la Champions League 2026. LIVE Atalanta-Athletic Bilbao, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: sfida dal grande fascinoBenvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Athletic Bilbao, partita valida per la settima giornata della UEFA Champions League 2025-2026. Atalanta-Athletic Bilbao, il risultato in diretta LIVEL'Atalanta ha l'opportunità di fare un passo netto in avanti verso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Palladino affronta l'Athletic Bilbao. Scamacca riferimeto ... LIVE Atalanta-Athletic Bilbao 0-0 Champions 2025/2026: Zalewski pericolo sulla fasciaChampions 2025/2026, Fase a gironi. Cronaca minuto per minuto di Atalanta-Athletic Bilbao: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. #Atalanta 2-3 #Athletic : Nikola Krstovic! #AtalantaAthletic #Calcio #UCL Champions League, dopo i primi 45' Atalanta-Athletic Bilbao 1-0 e Juventus -Benfica 0-0: sfide casalinghe sulla carta facili per le italiane Ieri Inter sconfitta in casa e Napoli pareggio in Danimarca.

