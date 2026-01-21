LIVE Atalanta-Athletic Bilbao 0-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | inizia la sfida!

Segui la diretta di Atalanta-Athletic Bilbao, match valido per la Champions League 2026. Le squadre sono appena entrate in campo e il calcio d’inizio è imminente. Qui troverai aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della partita e i risultati parziali. Resta con noi per seguire l’evento sportivo in modo semplice e diretto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00 Inizia il match! Primo possesso per l'Athletic. 20.58 Scendono in campo le squadre, tutto pronto per il fischio iniziale dell'arbitro. 20.55 L'incontro si disputa alla New Balance Arena di Bergamo. 20.52 Il primo tempo potrebbe essere un'incognita per gli uomini di Palladino, che finora, in tutte le partite della fase a gironi, hanno segnato solo nella seconda frazione. 20.49 L'arbitro dell'incontro è l'olandese Danny Makkelie. 20.46 In casa Athletic da segnarlare diversi infortunati, tra cui spiccano Nico e Inaki Williams. I due fratelli, protagonisti del quarto posto in campionato della squadra basca la socrsa stagione, non potranno dare supporto all'attacco di Valverde, già indebolito dall'assenza di Berenguer.

