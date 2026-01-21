Un uomo di 82 anni di San Lorenzo Maggiore è deceduto dopo settimane di coma, a seguito di una caduta avvenuta in un bar del paese. L’incidente, verificatosi durante una lite, ha causato gravi ferite alla testa. Dopo un lungo ricovero ospedaliero, le sue condizioni si sono progressivamente aggravate fino al decesso. La vicenda evidenzia le conseguenze di incidenti domestici e pubblici, sottolineando l’importanza della sicurezza in luoghi pubblici e privati.

Tempo di lettura: 2 minuti È morto dopo quasi un mese di ricovero l’ 82enne di San Lorenzo Maggiore rimasto gravemente ferito in seguito a una caduta avvenuta all’interno di un bar del paese. L’uomo si è spento all’ospedale di Piedimonte Matese, dove era stato trasferito dopo un lungo periodo di degenza al San Pio di Benevento. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri: l’inchiesta, inizialmente aperta per lesioni, potrebbe evolvere nell’ipotesi di omicidio preterintenzionale. Alla base della tragedia ci sarebbe una lite nata per futili motivi, legata al prezzo di alcuni prodotti ortofrutticoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Anteprima24.it - Lite in un bar, anziano cade e batte la testa: morto dopo settimane di coma

