L’Italia si conferma spesso come una periferia del calcio internazionale, dove alcuni giocatori esiliati dalla Premier League trovano spazio per emergere. La recente sconfitta dell’Inter contro l’Arsenal, con il risultato di 1-3, ha evidenziato le sfide del calcio italiano rispetto ai livelli europei. In questo contesto, le prestazioni di calciatori come McTominay testimoniano come le esperienze all’estero possano rappresentare un’occasione di crescita e valorizzazione.

Inter-Arsenal 1-3 ha messo tanta tristezza addosso al calcio italiano. È stata una impietosa lezione di calcio e oggi tutti si leccano le ferite. La Gazzetta dello Sport prende atto di quel che il campo ha rivelato e ne trae qualche conseguenza generale che riguarda il Napoli. Giustamente scrive che 8 punti per i campioni d’Italia non davvero pochi. Ecco cosa scrive del Napoli nella sua analisi la vicedirettrice della Gazza Arianna Ravelli: D’altra parte, ennesima prova che l’Italia è oggi alla periferia dell’impero, gli esuli della Premier da noi fanno faville. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Italia è la periferia dell’impero, gli esuli della Premier come McTominay da noi fanno faville

Leggi anche: Mercato Serie A, affari dalla Premier League: da McTominay a Hojlund, perché l’Italia pesca sempre meglio

Leggi anche: Calciomercato Napoli, assalto dalla Premier: pronta un’offerta da 70 milioni per McTominay!

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Perché l’Italia resta fuori dalla Groenlandia: il caso Eni e la partita artica; L’Italia è uno dei paesi europei con meno laureati; UE–Mercosur: intesa firmata, opportunità per l’Italia è un’opportunità; L’Italia è piena di statue di fascisti e violenti: è giusto abbatterle?.

L’Italia e il futuro ignoratoCrescita, salari, giovani: le parole del Governatore di Bankitalia rimosse dalla politica. Un Paese senza prospettive ... corriere.it

Groenlandia, il no dell'Italia all'invio di soldati. Crosetto: «100 militari lì? Sembra l'inizio di una barzelletta». La linea per difendere l'ArticoL'Italia sostiene una risposta «responsabile, basata su deterrenza e cooperazione». Il ministro della Difesa: «Abbiamo chiesto che fosse la Nato a coordinare» ... msn.com

L’Italia è la periferia dell’impero, gli esuli della Premier come McTominay da noi fanno faville Il Napoli è riuscito nell’impresa di buttare via una gara dominata nel primo tempo. I campioni d'Italia non possono valere 8 punti in Champions. https://www.ilnapolista. facebook